Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 236
43 Min.Folge vom 18.02.2010Ab 6
Alisa und Christian sind wunschlos glücklich auf Gomera - nur der erneute Heiratsantrag fehlt noch. Unterstützung dafür erhält Christian von Maximilian. Hanna und Maximilian fiebern ihrem Wiedersehen entgegen, doch ein alarmierender Anruf aus der Heimat zwingt Hanna zur Abreise. Liliana öffnet Leblanc ihr Herz und ist bereit, sich mit ihm zu treffen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises