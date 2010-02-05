Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 227
43 Min.Folge vom 05.02.2010Ab 6
Alisa versucht Olivers betrogene Ex-Freundinnen zu einer Aussage zu bewegen. Zunächst sieht es schlecht aus, doch dann wendet sich das Blatt, und schließlich kommt es sogar zu einem Kuss. Obwohl sich Jonas endgültig von seinem Traum, mit Dana eine Beziehung zu haben, verabschiedet hat, kämpft er im Golfturnier um den Sieg. Ausgerechnet Oskar gibt den Anstoß, dass Jonas und Dana endlich zusammenkommen. Connys Buch wandert durch Schönroda und wird von Liliana, Dana, Gudrun und Caro gierig verschlungen. Doch dann fällt es schließlich Bernhardt in die Hände.
