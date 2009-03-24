Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 2Folge 1vom 24.03.2009
43 Min.Folge vom 24.03.2009Ab 6

Alisa ist nach dem intimen Tanzmoment mit Christian aufs Neue verwirrt. Sie beschließt, sich ausschließlich auf die Arbeit zu konzentrieren, und bewirbt sich auf eine interne Stellenausschreibung als Feinoptikerin. Alisas Freude ist groß, als sie die Stelle bekommt. Doch dann erfährt sie, wem sie den Job zu verdanken hat. Oskar erhöht den Druck auf Dana für einen Stammhalter zu sorgen. Er ahnt nicht, dass seine Frau ein dunkles Geheimnis vor ihm verbirgt.

