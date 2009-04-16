Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 030

TelenovelaStaffel 2Folge 15vom 16.04.2009
Folge 030

Folge 030Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 15: Folge 030

43 Min.Folge vom 16.04.2009Ab 6

Alisa feiert ihren Geburtstag im Kreise ihrer Familie. Ihr wird klar, dass es noch etwas dauern wird, bis Christian wirklich aus ihren Gedanken verschwunden ist. Tatsächlich ist Christian der Erste, der ihr am nächsten Morgen über den Weg läuft. Als Alisa und Christian wenig später am Ufer des Sees erneut aufeinandertreffen, werden sie von ihren Gefühlen übermannt und geben sich leidenschaftlich ihrer Liebe hin.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alisa - Folge deinem Herzen
Telenovela
Alisa - Folge deinem Herzen

Alisa - Folge deinem Herzen

Alle 16 Staffeln und Folgen