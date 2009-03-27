Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 4: Folge 019
43 Min.Folge vom 27.03.2009Ab 6
Alisa setzt alles daran, den Auftrag für Liliana zu erfüllen und schafft es, in einer nächtlichen Schleifaktion die Dekosteine für den anstehenden Kongress der glasverarbeitenden Industrie anzufertigen. Oskar hat für den Kongress einen Termin mit Mr. Teeland vereinbart, um seine krummen Geschäfte voranzutreiben. Als er erfährt, dass Christian auch an dem Kongress teilnehmen soll, versucht Oskar dies mit allen Mitteln zu verhindern, doch es gelingt ihm nicht. Er gerät mit Ellen darüber in einen heftigen Streit, in dem es auch um seine Affäre mit ihr geht, als Dana unerwartet hinter ihnen steht.
