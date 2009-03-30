Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 5: Folge 020
43 Min.Folge vom 30.03.2009Ab 6
Alisa fährt zu dem Kongress der glasverarbeitenden Industrie. Christian und Oskar treten in Konkurrenz um die Gunst der Großkundin Gabriele Lorenz und ihrer Firma Sampac Photographics. Zunächst scheint Christian die besseren Karten zu haben, doch er wird durch Alisas Erscheinen abgelenkt. Oskar nutzt die Gunst der Stunde und wähnt sich schon auf der Siegerstraße, bis Dana ihn durch einen eifersüchtigen Auftritt kompromittiert. Zwischen Alisa und Christian verfliegt nach und nach die anfängliche Distanz, und auf der gemeinsamen Rückfahrt nach Schönroda kommt es zu einer Autopanne und zu einem leidenschaftlichen Kuss.
Alisa - Folge deinem Herzen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises