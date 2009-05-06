Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 044

TelenovelaStaffel 3Folge 14vom 06.05.2009
Folge 044

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 14: Folge 044

43 Min.Folge vom 06.05.2009Ab 12

Alisa befürchtet, dass sie Christian wegen seiner Schuldgefühle gegenüber Ellen verlieren könnte. Nach einer Abmahnung durch Ludwig, sucht Alisa das Gespräch mit Christian und erklärt ihm, dass sie um ihre Liebe kämpfen möchte, egal wie schwierig die Situation auch sein mag. Christian stellt sich schützend vor Alisa und bekennt sich demonstrativ zu seiner Liebe für sie. Als Paul Oskar an Ellens Krankenbett beobachtet, erkennt er, dass Oskar der Vater von Ellens Kind war. Oskar sieht sich einer tickenden Zeitbombe gegenüber und fürchtet, dass Paul seine Erkenntnis an Christian weitergeben wird, doch dann kommt er Pauls großem Geheimnis auf die Spur.

