Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 044
Alisa befürchtet, dass sie Christian wegen seiner Schuldgefühle gegenüber Ellen verlieren könnte. Nach einer Abmahnung durch Ludwig, sucht Alisa das Gespräch mit Christian und erklärt ihm, dass sie um ihre Liebe kämpfen möchte, egal wie schwierig die Situation auch sein mag. Christian stellt sich schützend vor Alisa und bekennt sich demonstrativ zu seiner Liebe für sie. Als Paul Oskar an Ellens Krankenbett beobachtet, erkennt er, dass Oskar der Vater von Ellens Kind war. Oskar sieht sich einer tickenden Zeitbombe gegenüber und fürchtet, dass Paul seine Erkenntnis an Christian weitergeben wird, doch dann kommt er Pauls großem Geheimnis auf die Spur.
