Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 2: Folge 047
43 Min.Folge vom 11.05.2009Ab 6
Christians schlechtes Gewissen gegenüber Ellen treibt ihn soweit, dass er sein Glück mit Alisa nicht richtig genießen kann. Erschüttert von Ellens Gefühlsausbruch verspricht Christian, ihr zur Seite zu stehen, und Alisa spürt, dass ihr Christian entgleitet und will von ihm wissen, wie ihre Zukunft aussieht. Dana versucht, ihre Schuldgefühle in Alkohol zu ertränken. Sie gesteht Oskar ihr Wissen um seine Affäre mit Ellen und beichtet, dass sie es war, die Ellen in der brennenden Fabrik eingeschlossen hat. Oskar beschwört sie, niemandem etwas davon zu erzählen. Doch als Dana sieht, wie sehr Ellen leidet, will sie ihr die Wahrheit gestehen.
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises