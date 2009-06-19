Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 14: Folge 074
Alisa hat es sich in den Kopf gesetzt, Kristallapplikationen für Ellens Brautkleid anzufertigen. Die bei der Hochzeit von Christian und Ellen zu erwartende Pressepräsenz wäre für Alisa eine echte Chance, ihr Kristallschmuckatelier zu etablieren. Außerdem glaubt sie, mit Christian endgültig abgeschlossen zu haben. Doch als Ellen überraschend in den Auftrag einwilligt, erkennt Alisa, wie schwer es ihr fällt, die Hochzeit von Christian und Ellen zu akzeptieren. Paul fragt sich, ob er nach allem, was passiert ist, noch der richtige Trauzeuge für Christian ist. Durch Alisas gutes Zureden gibt Paul sich einen Ruck und organisiert mit Hilfe von Ludwig einen Junggesellenabschied für Christian. Dort kommt es zu einem folgenschweren Eklat.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick