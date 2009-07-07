Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 086

TelenovelaStaffel 6Folge 11vom 07.07.2009
Während Alisa nach Spuren ihrer leiblichen Mutter fahndet und eine Zeitungsannonce aufgibt, um den Besitzer des Ohrrings zu ermitteln, macht sie eine brisante Entdeckung, die Christian zum Verschieben seiner Flitterwochen zwingt. Als sich herausstellt, dass die Giftfässer im See aus alten Beständen von Castellhoff-Optik stammen, sieht Oskar seine Chance gekommen, Christian und Ludwig endgültig auseinander zu bringen. Er fälscht ein Dokument, das Ludwigs Schuld an der Giftmüllentsorgung eindeutig zu beweisen scheint. Caro träumt weiter von einem Leben im Luxus an Oskars Seite, doch als sie die Nachricht von Tamaras Vergiftung erreicht, eilt sie an ihr Krankenbett, wo sich die beiden endlich versöhnen.

