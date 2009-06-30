Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 6: Folge 081
Folge vom 30.06.2009
Nach der Hochzeit von Christian und Ellen gehen Christian und Alisa getrennte Wege. Beide glauben, dass es so richtig ist und konzentrieren sich auf ihre jeweiligen Partner. Doch zu seiner eigenen Überraschung ist Christian sehr verletzt, als er Alisa und Paul bei einem romantischen Stelldichein erblickt. Ellen schafft es in ihrer Hochzeitsnacht zum ersten Mal, sich wieder ganz auf Christian einzulassen. Glücklich glaubt sie sich am Ziel ihrer Träume und freut sich auf ihre Hochzeitsreise. Doch als plötzlich Teeland auftaucht und sie und Oskar erpresst, muss Ellen fürchten, alles wieder zu verlieren.
Alisa - Folge deinem Herzen
