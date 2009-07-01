Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 082

Telenovela Staffel 6 Folge 7 vom 01.07.2009
Folge 082

Folge 082Jetzt kostenlos streamen

Alisa - Folge deinem Herzen

Folge 7: Folge 082

43 Min.Folge vom 01.07.2009Ab 6

Alisa muss ihre Aufträge fertig stellen und ist von Pauls scheinbarem Verständnis für ihre knappe Zeit gerührt. Sie nimmt sich den Abend als Zeichen der Geste für ihn frei und wird überrumpelt: Paul macht ihr aus einem Impuls heraus eine Liebeserklärung. Christian erkennt, dass er Alisa nicht vergessen kann. Mit seinen Flitterwochen hofft er endlich Abstand zu gewinnen. Umso enttäuschter ist er, als Ellen die Flitterwochen wegen eines Problems mit Teeland verschiebt. Als Christian sich des Problems annehmen möchte, wird er das Gefühl nicht los, dass Oskar ihm etwas verheimlicht. Zum Entsetzen von Ellen und Oskar will Christian das Geschäft mit Teeland etwas genauer unter die Lupe nehmen.

