Alisa - Folge deinem Herzen
Folge 11: Folge 131
42 Min.Folge vom 17.09.2009Ab 6
Christian bemüht sich um das Leben seines Vaters, doch es ist zu spät. Während sich über die Familie Castellhoff ein lähmender Teppich der Trauer legt, spürt Alisa ebenfalls eine ihr unerklärliche Trauer und Irritation. Als sie erfährt, dass Ludwig tot ist, folgt sie ihrer Intuition: Sie findet Christian im Country Club und kann ihm in seiner Trauer beistehen. Oskar hingegen ist bemüht, sich seine innere Aufregung nicht anmerken zu lassen. Er versucht, alle verräterischen Spuren zu vertuschen, doch er hat nicht mit dem Spürsinn seiner Frau gerechnet - sie fordert von Oskar eine Erklärung und bringt ihn damit in die Bredouille.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alisa - Folge deinem Herzen
Alle 16 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2009 ZDF Enterprises