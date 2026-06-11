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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 1Folge 1vom 11.06.2026
Chris hasst seine Schuhe

Chris hasst seine SchuheJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 1: Chris hasst seine Schuhe

20 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6

Der 13-Jährige Chris wünscht sich nichts mehr als ein richtig cooler Teenager zu werden. Leider scheint das nicht ganz leicht zu sein. Nach dem Umzug seiner Familie, muss er sich auf seiner neuen überwiegend von Weißen besuchten Schule zurechtfinden.

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