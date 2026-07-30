Staffel 2Folge 10vom 30.07.2026
Chris hasst die GrippeJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 10: Chris hasst die Grippe
20 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
Um die Weihnachtsgeschenke für seine Familie zu finanzieren, beginnt Chris im Kaufhaus zu arbeiten. Doch kurz bevor er das Geld zusammen hat, wird er plötzlich krank.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central