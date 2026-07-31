Staffel 2Folge 11vom 31.07.2026
Chris hasst sein Baby-EiJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 11: Chris hasst sein Baby-Ei
20 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 6
Für ein Schulprojekt muss Chris eine Woche lang auf ein rohes Ei aufpassen. Das stellt er sich jedoch leichter vor als es ist...
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central