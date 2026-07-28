Staffel 2Folge 12vom 28.07.2026
Chris hasst Mister NewtonJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 12: Chris hasst Mister Newton
20 Min.Folge vom 28.07.2026Ab 6
Mister Newton ist der neue Vertretungslehrer der Schule. Er scheint Chris nicht besonders gut leiden zu können und macht ihm Das Leben ziemlich schwer. Daraufhin entschließt sich dieser etwas gegen ihn unternehmen zu müssen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central