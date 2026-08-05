Staffel 2Folge 18vom 05.08.2026
Chris hasst BaseballJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 18: Chris hasst Baseball
19 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6
Chris bekommt von seinem Onkel Michael zwei Tickets für ein Baseball-Spiel geschenkt. Dummerweise hat er Tasha versprochen, mit ihr am selben Tag ins Kino zu gehen.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central