Staffel 2Folge 6vom 24.07.2026
Chris hasst CarusoJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 6: Chris hasst Caruso
20 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 6
Als Caruso wieder einmal dabei erwischt wird wie Chris das Leben schwer macht, beschließt der neue Schuldirektor eine sehr merkwürdige Maßnahme zu ergreifen, um diesen Kleinkrieg endgültig zu beenden...
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central