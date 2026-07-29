Staffel 2Folge 9vom 29.07.2026
Chris hasst ThanksgivingJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 9: Chris hasst Thanksgiving
20 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 6
Der sehr erfolgreiche Bruder von Vater Julius soll zum Thanksgiving-Fest zu Besuch kommen und Julius versucht ganz verzweifelt das perfekte Dinner zu organisieren...
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Alle hassen Chris
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Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central