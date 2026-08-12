Staffel 3Folge 1vom 12.08.2026
Chris hasst den BeratungslehrerJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 1: Chris hasst den Beratungslehrer
20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6
Am Ende des vergangenen Schuljahres musste Chris einen Test ablegen, den er allerdings nicht ernst genommen hat, was sich nun rächt: Der Beratungslehrer Mr. Abbott ruft Chris zu sich und redet ihm ein, dass aus ihm nichts werden wird.
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Alle hassen Chris
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central