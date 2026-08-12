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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 1vom 12.08.2026
Chris hasst den Beratungslehrer

Chris hasst den BeratungslehrerJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 1: Chris hasst den Beratungslehrer

20 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 6

Am Ende des vergangenen Schuljahres musste Chris einen Test ablegen, den er allerdings nicht ernst genommen hat, was sich nun rächt: Der Beratungslehrer Mr. Abbott ruft Chris zu sich und redet ihm ein, dass aus ihm nichts werden wird.

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