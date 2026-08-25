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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 10vom 25.08.2026
Chris hasst Kwanzaa

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Alle hassen Chris

Folge 10: Chris hasst Kwanzaa

20 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 6

Weihnachten steht vor der Tür und da Julius dieses Jahr kein Weihnachtsgeld bekommen hat, lässt er sich etwas anderes einfallen: Kwanzaa!

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Comedy Central

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