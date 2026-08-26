Staffel 3Folge 11vom 26.08.2026
Chris hasst den BusbahnhofJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 11: Chris hasst den Busbahnhof
20 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Chris und seine Familie machen sich auf den Weg zum Busbahnhof - müssen sie doch mit dem Greyhound-Bus in den Süden, da Julius' Onkel Morris verstorben ist.
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central