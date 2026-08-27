Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 12vom 27.08.2026
Chris hasst Recycling

Chris hasst RecyclingJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 12: Chris hasst Recycling

20 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 6

Chris soll am Schulprojekt zur Rettung der Welt teilnehmen. Er beschließt, die Dosen zum Recycling zu bringen und das Geld für etwas Gutes zu verwenden.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Alle hassen Chris
Comedy Central

Alle hassen Chris

Alle 1 Staffeln und Folgen