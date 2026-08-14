Staffel 3Folge 3vom 14.08.2026
Chris hasst AutofahrenJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 3: Chris hasst Autofahren
20 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6
Julius lässt Chris das Auto auf der Straße umparken - dieser nimmt die Erlaubnis jedoch als Anlass, einen Abstecher in die Schule zu machen. Dort sind die Mädels hin und weg von dem coolen Chris.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central