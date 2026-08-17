Staffel 3Folge 4vom 17.08.2026
Chris hasst BlackieJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 4: Chris hasst Blackie
20 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6
Glück im Unglück: Nach einem Einbruch bekommt Chris endlich seinen heiß ersehnten Hund. Doch schon bald muss er feststellen, dass Blackie nicht zum Wachhund geeignet ist - und vor allem nicht auf Chris' Kommandos hört.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central Germany & © Season 2-3: Comedy Central