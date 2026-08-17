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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 4vom 17.08.2026
Chris hasst Blackie

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Alle hassen Chris

Folge 4: Chris hasst Blackie

20 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

Glück im Unglück: Nach einem Einbruch bekommt Chris endlich seinen heiß ersehnten Hund. Doch schon bald muss er feststellen, dass Blackie nicht zum Wachhund geeignet ist - und vor allem nicht auf Chris' Kommandos hört.

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Comedy Central

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