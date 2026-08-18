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Alle hassen Chris

Comedy CentralStaffel 3Folge 5vom 18.08.2026
Chris hasst das Schuljahrbuch

Chris hasst das SchuljahrbuchJetzt kostenlos streamen

Alle hassen Chris

Folge 5: Chris hasst das Schuljahrbuch

20 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Chris stellt fest, dass unter seinem Foto im Schuljahrbuch keine besondere Leistung steht und so muss er sich etwas einfallen lassen. Im Team der Schülerzeitung wird er fündig - jetzt ist seine Phantasie gefragt. Und die ist scheinbar unermesslich.

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