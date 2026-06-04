Staffel 4Folge 18vom 04.06.2026
Chris hasst sein erstes AutoJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 18: Chris hasst sein erstes Auto
20 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Chris kann nun endlich mit sechzehn Jahren seinen Führerschein machen - zu seinem Glück fehlt ihm nur noch ein Auto, das er sich von gesparten 300 Dollar von seinem Onkel Michael kauft.
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany