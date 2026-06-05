Staffel 4Folge 19vom 05.06.2026
Chris hasst Krach mit MomJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 19: Chris hasst Krach mit Mom
20 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 6
Der Haussegen bei Chris hängt schief. Die Situation eskaliert sogar so weit, dass Chris, ohne ein Wort zu verlieren, auszieht.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany