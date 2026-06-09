Staffel 4Folge 21vom 09.06.2026
Chris hasst FahrerfluchtJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 21: Chris hasst Fahrerflucht
20 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
Chris ist vom Sportwagen des Hausmeisters restlos begeistert. Für fünf Dollar darf er sich sogar hinters Lenkrad setzen. Doch dann passiert das Unvorhersehbare: Er überfährt Greg, der sich dabei ein Bein bricht.
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Alle hassen Chris
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Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany