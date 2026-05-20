Staffel 4Folge 7vom 20.05.2026
Chris hasst den MitternachtsfilmJetzt kostenlos streamen
Alle hassen Chris
Folge 7: Chris hasst den Mitternachtsfilm
20 Min.Folge vom 20.05.2026Ab 6
Chris wird von Dickerson in die Mitternachtsvorstellung ins Kino eingeladen. Einziges Problem: Chris soll auf seine Geschwister aufpassen. Als er sich dennoch nachts zum Kino schleicht, durchlebt er seinen ganz eigenen Thriller.
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Alle hassen Chris
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Comedy Central & © Season 3-4: Comedy Central Germany