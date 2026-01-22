Alles außer Mord: Das KuckuckseiJetzt kostenlos streamen
Alles außer Mord
Folge 7: Alles außer Mord: Das Kuckucksei
93 Min.Ab 12
Topmodel Laura Briest fühlt sich von ihrer Mutter Cleo und ihrem Manager Jo Möller eingeengt. Als sie herausfindet, dass ihre Mutter ihr nie die Wahrheit über ihren Vater erzählt hat, lehnt sich Laura endlich auf. Sie beauftragt Uli Fichte, den totgeglaubten Vater aufzuspüren. Schnell hat Fichte den Gesuchten, Ex-Callboy und Travestiekünstler Münch, ausfindig gemacht, doch der wird kurz darauf von einem Auto überfahren. War es wirklich ein Unfall?
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1994
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben