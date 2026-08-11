Alles finster
Folge 10: Alles finster (4/6)
Mit Norberts Hilfe bringt Elisabeth ausgerechnet auf Patricks neuem Sofa ein Mädchen zur Welt. Währenddessen droht das Aggregat des nahegelegenen Frauengefängnisses auszufallen. Oberleutnant Julia Lehner macht sich mit einem Tankwagen auf den Weg, bleibt jedoch mitten im Wald liegen – und Edi wittert seine Chance. Im Dorf spitzt sich die Lage weiter zu: Benzin wird gestohlen, Pilze sorgen für einen Todesfall und ein geheimer Prepper-Keller entfacht einen heftigen Streit unter den Männern. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Selina Gina Kolland Bildquelle: ORF/Allegro Film/
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