Alles finster
Folge 11: Alles finster (5/6)
Das Blackout zwingt die Gemeinschaft, zusammenzuhalten: Jens und Carola teilen ihre letzten Vorräte, weil ihrer Tochter Marie das lebenswichtige Insulin ausgegangen ist. Agnes greift zur Schrotflinte, während Sportler Patrick zum Versorgungspunkt radelt, um Marie zu helfen. Doch dann taucht plötzlich eine fremde Frau im Dorf auf – und ausgerechnet Wichtigtuer Edi fehlen die Worte. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Tobias Ofenbauer (Lukas) Karin Lischka (Resi) Elisabeth Leeb (Hermi) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Selina Gina Kolland Bildquelle: ORF/Allegro Film/
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