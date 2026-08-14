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Alles finster

Alles finster (6/6)

ORF1Staffel 1Folge 12vom 14.08.2026
Alles finster (6/6)

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Alles finster

Folge 12: Alles finster (6/6)

44 Min.Folge vom 14.08.2026

Ein brennender Schweinestall, ein riskanter Rettungseinsatz und ein Wettlauf gegen die Zeit: Kekenberg steht vor der nächsten Katastrophe. Während Pfarrer Matias Laura und Norbert aus den Flammen retten will, kehrt Patrick mit lebenswichtigem Insulin zurück. Mit einem raffinierten Plan holen die Dorfbewohner ihre Schweine zurück – und beweisen einmal mehr: Zusammenhalt ist alles! Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Tobias Ofenbauer (Lukas) Karin Lischka (Resi) Elisabeth Leeb (Hermi) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Selina Gina Kolland Bildquelle: ORF/Allegro Film/Anjeza Cikopano

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