Alles finster
Folge 7: Alles finster (1/6)
Beim Fußballmatch des Jahres in Kekenberg an der Della fehlt ein Spieler: Schweinebauer Lukas fährt lieber mit seiner neuen Flamme Resi ans Meer. Kapitän Michi holt den Wiener Patrick ins Team. Doch während des Spiels fällt plötzlich der Strom aus – nicht nur im Dorf, sondern in ganz Europa. Ein Blackout legt alles lahm. Bürgermeister Edi und die Kaserne sind unvorbereitet. Nur die Deutschen Jens und Carola bleiben auffallend gelassen. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Tobias Ofenbauer (Lukas) Karin Lischka (Resi) Elisabeth Leeb (Hermi) Drehbuch: Selina Gina Kolland Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Allegro Film
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