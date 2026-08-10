Alles finster
Folge 8: Alles finster (2/6)
Der Stromausfall hält an. Dorfpfarrer Matias ruft die Kekenberger zur Notfallbesprechung, das Gasthaus der hochschwangeren Elisabeth wird zum Krisenzentrum. Schnell zeigt sich: Auf den Ernstfall ist niemand vorbereitet. Während Verschwörungstheoretiker Norbert die Schuld bei Echsenmenschen sucht, beginnt im Dorf die "Operation Überleben". Laura und Patrick versuchen, mit ihrem E-Auto Lebensmittel zu besorgen – doch sie sind nicht allein. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Drehbuch: Selina Gina Kolland Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Allegro Film
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