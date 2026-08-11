Alles finster
Folge 9: Alles finster (3/6)
Michi und Agnes fragen sich, was ihre deutschen Nachbarn wohl im Schilde führen. Während Marie und Jakob in der Garage an einem stromerzeugenden Fahrrad tüfteln, spitzt sich die Lage zu: Nach zwei Wochen ohne Strom gehen Lebensmittel und dringend benötigte Medikamente aus. Im Dorf ist Eigeninitiative gefragt – beim Fischen, Pilzesammeln und Jagen. Doch als die Muckinger auftauchen und Elisabeths Fruchtblase platzt, wird die Lage endgültig brenzlig. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Selina Gina Kolland Bildquelle: ORF/Allegro Film/
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