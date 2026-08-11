Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles finster

Alles finster (3/6)

ORF1Staffel 1Folge 9vom 11.08.2026
Alles finster (3/6)

Alles finster (3/6)Jetzt kostenlos streamen

Alles finster

Folge 9: Alles finster (3/6)

44 Min.Folge vom 11.08.2026

Michi und Agnes fragen sich, was ihre deutschen Nachbarn wohl im Schilde führen. Während Marie und Jakob in der Garage an einem stromerzeugenden Fahrrad tüfteln, spitzt sich die Lage zu: Nach zwei Wochen ohne Strom gehen Lebensmittel und dringend benötigte Medikamente aus. Im Dorf ist Eigeninitiative gefragt – beim Fischen, Pilzesammeln und Jagen. Doch als die Muckinger auftauchen und Elisabeths Fruchtblase platzt, wird die Lage endgültig brenzlig. Besetzung: Maria Hofstätter (Ulli) Harald Windisch (Edi) Enzo Gaier (Jakob) Martina Ebm (Agnes) Holger Schober (Michi) Daniel Eder (Max) Hilde Dalik (Elisabeth) Tambet Tuisk (Matias) Miriam Fussenegger (Laura) Michael Edlinger (Patrick) Inge Maux (Gitti) Christian Strasser (Norbert) Lukas Watzl (Klaus) Bettina Mittendorfer (Carola) Michael A. Grimm (Jens) Laila Marie Noelle Padotzke (Marie) Julia Edtmeier (Julia) Wolf Bachofner (Hermann) Rainer Wöss (Franz) Jakob Seeböck (Bernhard) Regie: Michi Riebl Drehbuch: Selina Gina Kolland Bildquelle: ORF/Allegro Film/

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alles finster
ORF1
Alles finster

Alles finster

Alle 1 Staffeln und Folgen