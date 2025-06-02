Alles gegen das SchwitzenJetzt kostenlos streamen
Der moderne Mensch bewegt sich, er ist fit und drahtig. Aber schwitzen soll er dabei bitte möglichst nicht. Alle Ideale unserer Gesundheitsgesellschaft auf einen Nenner zu bringen, ist die Kosmetikindustrie angetreten, die unter allen Umständen Frische und guten Duft auf unsere Körper zaubern will. Ob die Chemie, die da drinnen steckt, unserer Gesundheit wirklich zuträglich ist, darüber ist viel debattiert worden. Filme wie „Die Akte Alu“ über die Schädlichkeit von Aluminium in Deos haben Konsumkritik ausgelöst. Doch wie sieht der Forschungsstand ein gutes Jahrzehnt später aus? Was vertragen wir und was nicht? Neueste Untersuchungen zeigen, dass vor allem die Aufnahme über die Lunge weit problematischer sein kann, als die Aufnahme über die Haut. Wenn man also schon Aluminiumsalze in den Deos hat, sollte man einen Roll-On und keine Sprühdose verwenden. Bei vielen Hautärzten mehren sich auch die Fallzahlen von Hautreizungen und allergischen Reaktionen. Diese sind auf allergene Duftstoffe zurückzuführen, die in den meisten gängigen Präparaten zu finden sind. Für diese Themenmontag Neuproduktion hat sich Gestalter Florian Kröppel den aktuellen Stand von Chemie versus Schwitzen angesehen. Bildquelle: ORF/Langbein & Partner Media GmbH & Co KG
