Alles Liebe
Alexandra aus Scheibbs ist zweifache Mutter und wünscht sich einen Partner, der sich mit ihr identifizieren kann und ihr immer wieder zeigt, dass er sie liebt. Sie hat als Dekorateurin ihre künstlerische Leidenschaft zum Beruf gemacht und findet Künstler-Typen sehr anziehend. Alexandra wünscht sich einen Mann, der nicht raucht oder trinkt, das Herz am rechten Fleck hat und mit ihrer Energie mithalten kann. Felix aus Perchtoldsdorf hat schon schlechte Erfahrungen mit Mädchen gemacht, die ihn ändern oder belehren wollten. Schließlich braucht er keine zweite Mutter, denn er wohnt noch zu Hause. Eine richtige Freundin hatte Felix noch nie. Er ist zu schüchtern, um auf eine Frau zuzugehen. Er erzählt offen von seiner größten Leidenschaft, der Musik. Rappen ist für Felix wie Selbsttherapie. Sonja aus Wien hat in ihren drei Beziehungen schon einiges durchgemacht und will nicht nochmal enttäuscht werden. Sie weiß, was sie will: Ihr Traummann soll hübsch, ehrlich, treu und sehr humorvoll sein. Schließlich ist sie auch keine „Spaßbremse“. Sie sucht einen Mann, der auf der Suche nach einer richtigen Beziehung ist. Jimmy aus Wien ist pensionierter Zauberer, doch die Magie der großen Liebe blieb ihm bisher verwehrt. Der Zauberer sucht nach einer Frau, die nicht nur zu ihm passt, sondern auch seine Interessen teilt. Er ist sehr spontan und genießt es, jederzeit auf Urlaub fahren zu können. Das möchte er jetzt gerne mit einer lieben Partnerin teilen, schließlich ist er schon seit sieben Jahren allein. Die Traumfrau gibt es für Jimmy nicht, er ist für alles offen. In einer Partnerschaft ist ihm Ehrlichkeit sehr wichtig.
