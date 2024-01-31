Staffel 05 Folge 05: Die Hoffnung auf LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Staffel 05 Folge 05: Die Hoffnung auf Liebe
49 Min. Ab 6
Einsame Herzen, die auf der Suche nach Liebe und ihrem perfekten Gegenstück sind, schwingen ihre Türen weit auf und enthüllen ihre tiefsten Sehnsüchte. In der ständigen Hoffnung auf eine Liebe, die das Herz nicht nur höherschlagen, sondern regelrecht tanzen lässt, stürzen sich die Singles Anita, Mike, Michaela und Luca mutig in das wilde Abenteuer der Gefühle.
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4