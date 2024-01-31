Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 5Folge 5vom 31.01.2024
49 Min.Folge vom 31.01.2024Ab 6

Einsame Herzen, die auf der Suche nach Liebe und ihrem perfekten Gegenstück sind, schwingen ihre Türen weit auf und enthüllen ihre tiefsten Sehnsüchte. In der ständigen Hoffnung auf eine Liebe, die das Herz nicht nur höherschlagen, sondern regelrecht tanzen lässt, stürzen sich die Singles Anita, Mike, Michaela und Luca mutig in das wilde Abenteuer der Gefühle.

