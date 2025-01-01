Staffel 2 Folge 3: Tierliebe Partner gesuchtJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 2 Folge 3: Tierliebe Partner gesucht
51 Min.Ab 6
Petra, Günther, Michelle und Frank begeben sich auf die Suche nach der großen Liebe: Der Wiener Unternehmer Günther wünscht sich eine Frau, die abenteuerlustig und romantisch ist. Pflegeassistentin Petras Traummann soll humorvoll und dennoch ernsthaft sein. Michelle ist homosexuell und wünscht sich eine Frau, die ehrlich ist und ihre Leidenschaft für Tiere teilt und auch Pensionist Frank sucht eine Partnerin für den Start in ein neues Leben.
Produktion:AT, 2020
