Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alles Liebe

Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist Pflicht

ATVStaffel 2Folge 7
Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist Pflicht

Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist PflichtJetzt kostenlos streamen

Alles Liebe

Folge 7: Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist Pflicht

48 Min.Ab 6

Claudia, Kevin, Karin und Martin suchen nach der großen Liebe. Claudias Traummann ist groß und selbstbewusst. Kevin hingegen, wünscht sich einen Partner, der südländisch aussieht und humorvoll ist. Martin hat bereits so manche Enttäuschung bei der Partnersuche erlebt. Doch er gibt nicht auf und träumt von einer kurvig gebauten Dame, die in ihm den Gentleman weckt. Karin ist nach zwölf Jahren Beziehung wieder auf der Suche nach dem Richtigen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Alles Liebe
ATV
Alles Liebe

Alles Liebe

Alle 6 Staffeln und Folgen