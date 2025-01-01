Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist PflichtJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Staffel 2 Folge 7: Geduschter Partner ist Pflicht
48 Min.Ab 6
Claudia, Kevin, Karin und Martin suchen nach der großen Liebe. Claudias Traummann ist groß und selbstbewusst. Kevin hingegen, wünscht sich einen Partner, der südländisch aussieht und humorvoll ist. Martin hat bereits so manche Enttäuschung bei der Partnersuche erlebt. Doch er gibt nicht auf und träumt von einer kurvig gebauten Dame, die in ihm den Gentleman weckt. Karin ist nach zwölf Jahren Beziehung wieder auf der Suche nach dem Richtigen.
Produktion:AT, 2020
