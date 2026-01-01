Alles oder Nichts
Folge 22: Daniels Geschichte
24 Min.Ab 6
Als Daniel den Entschluss fasst, die Stadt zu verlassen, sieht er ein, dass er Melissa noch eine Erklärung schuldig ist. Derweil gelingt es Rocko und Anja immer noch nicht, ihre Probleme in den Griff zu bekommen.
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© SAT.1 emotions