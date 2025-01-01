Alles oder Nichts
Folge 31: Liebesentzug
25 Min.Ab 6
Elke ist geschockt von ihrem Ehemann. Mike muss sich einen Job suchen, um das Vertrauen seiner Frau zurückzugewinnen. Die Streitereien zwischen Melissa und ihrem Sohn Jascha spitzen sich weiter zu. Darüber hinaus erfährt Ines ein brisantes Geheimnis, das Melissa in starke Bedrängnis bringt ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1 emotions