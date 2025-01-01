Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 36
24 Min. Ab 12

Melissa geht unter Gewissensbissen auf die Erpressung von Ines ein, auch wenn Jascha darunter leiden muss. Als Rocko merkt, dass er Anja für immer verlieren könnte, möchte er ihr ihren größten Wunsch erfüllen. Maria realisiert, dass Basti in sie verliebt ist. Ob ihre Gefühle genauso stark sind?

