Alles oder Nichts
Folge 43: Frohe Weihnachten
24 Min.Folge vom 19.12.2018Ab 12
Henning und Anja feiern Weihnachten bei Familie Neumann. Als dann aber einige Geheimnisse zu Tage kommen, wird es alles andere als besinnlich. Daniel sucht währenddessen die Nähe von Melissa ...
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Alles oder Nichts
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Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: SAT.1 emotions