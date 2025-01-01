Alles oder Nichts
Folge 45: Neuer Beziehungsstatus
24 Min.Ab 12
Melissa überlegt ernsthaft den Job in den USA anzunehmen und kann die Warnungen ihres Umfelds nur bedingt nachvollziehen. Basti ist so sehr in Maria verschossen, dass er nicht bemerkt, wie sehr er sie überrumpelt. Und die Tipps von Rocko verschlimmern die Situation ...
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
12
Copyrights:© SAT.1 emotions