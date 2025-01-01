Alles oder Nichts
Folge 46: Frauenkenner Rocko
24 Min.Ab 12
Melissa und Daniel nähern sich durch den gemeinsamen Kampf gegen Olaf wieder an. Jenni und Mike geraten hingegen wegen des lieben Geldes ordentlich aneinander. Rockos theoretisches Liebeswissen schüchtert Basti so sehr ein, dass Rocko beschließt, dass er am lebenden Objekt üben soll ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles oder Nichts
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze, Soap
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1 emotions