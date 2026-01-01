Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alles oder Nichts

SAT.1Staffel 1Folge 49
Folge 49: Daniel am Abgrund

25 Min.Ab 12

Melissa wird klar, welche weitgreifenden Folgen Daniels Alkoholsucht hat - sowohl für sie privat, als auch im Kampf gegen Olaf. Sie wendet sich an Jenni und hofft auf ihre Unterstützung. Maria macht Basti währenddessen klar, dass sie nur rein freundschaftliche Gefühle für ihn hat.

SAT.1
